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Для госслужащих утвердили минимальный размер оклада

Для госслужащих утвердили минимальный размер оклада

Кабинет Министров утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году – он должен быть выше двух прожиточных минимумов.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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“Кабмин утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году. Он не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для должностных лиц. Постановление касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения”, – написал Гончаренко.

Согласно изменениям к постановлению, руководитель департамента Верховной Рады, Кабмина или Офиса президента должен получать не менее 37 тыс. 800 гривен, генеральный директор директората – 20 700 грн, а специалист государственного органа – 8 200 грн.

По материалам УНН
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