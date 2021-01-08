Tesla сделала очередной шаг для выхода на рынок Индии

Tesla сделала шаг вперед к своему запуску в Индии до конца этого года, зарегистрировав компанию в стране.
Как сообщает CNBC, Tesla Motors India и Energy Private Limited были зарегистрированы 8 января с офисом в южном городе Бангалор, центром для ряда глобальных технологических компаний.
Министр транспорта Индии Нитин Гадкари сообщил местной газете, что американский производитель электромобилей начнет с продаж, а затем, возможно, займется сборкой и производством. За последние несколько лет гендиректор Tesla Илон Маск неоднократно подчеркивал свои намерения выйти на рынок Индии.
Этот шаг был сделан на фоне активного продвижения премьер-министром Индии Нарендрой Моди производства и использования электромобилей, чтобы уменьшить зависимость страны от нефти и сократить загрязнение окружающей среды.
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