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Правительство расширило круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину

Правительство расширило круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину

В среду, 13 января, Кабмин расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину.

Так, разрешение на иммиграцию в Украину могут получить:

  • лица, которые прослужили в Вооруженных Силах три и более лет, теперь подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства;
  • иностранцы, которые перечислят с зарубежного счета не менее $100 тыс. на текущий счет предприятия, созданного этим иностранным инвестором в Украине, получают возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину.

Таким образом, Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Справка Finance.ua:

  • С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (e-Visa) оформляются по новой, современной и удобной процедуре.
  • 5 октября прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ІТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.

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По материалам Судебно-юридическая газета
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