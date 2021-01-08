Правительство расширило круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину

В среду, 13 января, Кабмин расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину.
Так, разрешение на иммиграцию в Украину могут получить:
Таким образом, Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.
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