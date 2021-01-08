По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,106 млн грн и 42,112 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 47), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 112 активных заявок по доллару на сумму 88,218 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2000 – 3 333
28,1500 – 2 222
28,0900 – 29 000
28,0900 – 15 000
28,0900 – 15 000
28,0800 – 27 000
28,0800 – 53 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0800 – 20 000
28,1000 – 99 000
28,1000 – 120 000
28,1000 – 50 000
28,1000 – 77 777
28,1000 – 35 000
28,1100 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1256 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0663 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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