Межбанк: упадет ли доллар ниже 28 гривен

Среда на валютном рынке пройдет достаточно динамично и с определенной интригой по дальнейшему поведению доллара на межбанке.
Сегодня на поведение рынка будут влиять два основных фактора:
Психологически рынок готов к дальнейшему проседанию курса доллара и евро, но вчерашние выкупы излишка американской валюты Нацбанком по 28,05 и по 28,03 гривен дали сигнал клиентам и банкам, что НБУ “не хочет” уровня котировок ниже 28 гривен. Продолжит ли регулятор поддерживать курс выше этой отметки или все же даст межбанку самому определиться с дальнейшим трендом по котировкам, и покажет поведение Нацбанка сегодня. С учетом периода предстоящих налоговых платежей у бизнеса перспективы по дальнейшему укреплению гривны неплохие. Но если НБУ станет активно выкупать излишек валюты на рынке, он может этим развернуть тренд на межбанке в сторону роста котировок.
Не стоит сбрасывать со счетов и действия спекулянтов. На нашем малообъемном рынке они все больше начинают формировать общий настрой на торгах, а не только подстраиваться под действия крупных игроков. Особенно в те моменты, когда на торги выходят и нерезиденты с их операциями на первичном и вторичном рынке ОВГЗ. В такие периоды спекулянты способны очень активно раскачивать курс и они не упустят такой возможности в ближайшее время.
Ключевым регулятором рынка сегодня будет НБУ. Если он активно будет выкупать излишек предложения валюты – значительного снижения курса не произойдет и доллар так и останется в пределах выше 28 гривен. Если же Нацбанк постарается “не перегнуть палку “ в части объемов выкупа доллара и позволит участникам торгов самим окончательно определиться с котировками без вмешательства НБУ, то можно ожидать уверенного и многократного тестирования курс ниже порога в 28 гривен и тогда безналичный курс может просесть до уровней 27,90-27,95 гривен уже сегодня.
По расчетам Finance.ua, объем операций на торгах в среду составит до $180 млн при совершении до 600 сделок.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу 13 января будут в пределах: доллар — коридор 27,93-28,15 грн, евро — коридор 33,95-34,35 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,03 / 28,05
евро – 34,05 / 34,08
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