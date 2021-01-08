Межбанк: упадет ли доллар ниже 28 гривен

Среда на валютном рынке пройдет достаточно динамично и с определенной интригой по дальнейшему поведению доллара на межбанке.

Сегодня на поведение рынка будут влиять два основных фактора:

текущая хозяйственная деятельность клиентов;

расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ (чиновники продали облигаций на 8,927 млрд гривен в эквиваленте).

Психологически рынок готов к дальнейшему проседанию курса доллара и евро, но вчерашние выкупы излишка американской валюты Нацбанком по 28,05 и по 28,03 гривен дали сигнал клиентам и банкам, что НБУ “не хочет” уровня котировок ниже 28 гривен. Продолжит ли регулятор поддерживать курс выше этой отметки или все же даст межбанку самому определиться с дальнейшим трендом по котировкам, и покажет поведение Нацбанка сегодня. С учетом периода предстоящих налоговых платежей у бизнеса перспективы по дальнейшему укреплению гривны неплохие. Но если НБУ станет активно выкупать излишек валюты на рынке, он может этим развернуть тренд на межбанке в сторону роста котировок.

Не стоит сбрасывать со счетов и действия спекулянтов. На нашем малообъемном рынке они все больше начинают формировать общий настрой на торгах, а не только подстраиваться под действия крупных игроков. Особенно в те моменты, когда на торги выходят и нерезиденты с их операциями на первичном и вторичном рынке ОВГЗ. В такие периоды спекулянты способны очень активно раскачивать курс и они не упустят такой возможности в ближайшее время.

Ключевым регулятором рынка сегодня будет НБУ. Если он активно будет выкупать излишек предложения валюты – значительного снижения курса не произойдет и доллар так и останется в пределах выше 28 гривен. Если же Нацбанк постарается “не перегнуть палку “ в части объемов выкупа доллара и позволит участникам торгов самим окончательно определиться с котировками без вмешательства НБУ, то можно ожидать уверенного и многократного тестирования курс ниже порога в 28 гривен и тогда безналичный курс может просесть до уровней 27,90-27,95 гривен уже сегодня.

По расчетам Finance.ua, объем операций на торгах в среду составит до $180 млн при совершении до 600 сделок.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 13 января будут в пределах: доллар — коридор 27,93-28,15 грн, евро — коридор 33,95-34,35 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,90 – 28,25 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 13 до 20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,75 – 34,50 грн при спреде до 20-30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 33,95 — 34,30 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,03 / 28,05

евро – 34,05 / 34,08

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке