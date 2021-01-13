"Карту поляка" в прошлом году получили более 7 тысяч граждан Украины

В течение прошлого года 7094 гражданина Украины получили документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Польши на информационный запрос Укринформа.

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Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, всего с начала выдачи «карты поляка» в 2008 году ее получили более 130 тыс. граждан Украины.

“Карта поляка” – документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Закон “О Карте поляка” был принят Сеймом Польши 7 сентября 2007 года.

Владелец этого документа имеет ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения разрешения на постоянное пребывание в стране, ускоренной процедуре приобретения гражданства. Кроме того, предусматриваются льготы при поступлении в вузы, на проезд в общественном транспорте и тому подобное.