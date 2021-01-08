Минфин продал гособлигаций почти на 9 миллиардов

12 января на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривен.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
На аукционах было предложено 5 выпусков гособлигаций: 4 в национальной валюте и 1 – долларовый.
От продажи гривневых облигаций привлекли 7,6 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующие:
От продажи годичного долларового выпуска привлекли 48,2 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.
Напомним, на первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривен.
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