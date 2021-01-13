Ford прекращает производство легковых авто в одной из стран мира

Компания Ford приняла решение прекратить производство легковых автомобилей в Бразилии.
Американский бренд заявил, что закрывает свои последние три завода в этой стране, положив здесь конец десятилетиям присутствия производства. Американский автопроизводитель обвинил пандемию коронавируса, которая, по его словам, усилила годы плохих продаж и “значительных потерь” в регионе.
Ожидается, что около 5 тысяч человек, в основном бразильцев, потеряют работу. Это решение является частью глобальной реструктуризации Ford, поскольку он пытается улучшить свои финансовые показатели.
Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что это сложное, но необходимое решение, для того чтобы в будущем создать устойчивый бизнес. До вспышки инфекции Ford объявил о планах сократить масштабы на нескольких рынках, закрыв его в странах, включая Бразилию, Великобританию, Францию, Германию и Россию.
В 2020 году компания сократила еще сотни рабочих мест на фоне спада продаж автомобилей из-за пандемии. Фирма, которая открыла свой первый сборочный завод в Бразилии в 1920 году, а затем расширилась до полномасштабного производства, сохранит некоторое присутствие в стране, включая региональную штаб-квартиру в Сан-Паулу.
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