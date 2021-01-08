Аптек с "доступными лекарствами" стало меньше

В этом году в рамках программы “Доступные лекарства” в 8411 аптеках и аптечных пунктах в Украине можно бесплатно или с незначительной доплатой получить ряд лекарственных препаратов. В прошлом году таких аптек было 9050.

Нацслужба здоровья продолжает заключать договора с аптеками. Аптечные заведения, не вошедшие в программу 2021 года, могут заключить новый договор со службой и отпускать лекарства по программе реимбурсации, сообщают в ведомстве.

“Если ближайшая аптека с начала 2021-го не отпускает “доступные лекарства”, с электронным рецептом можно обратиться в другую аптеку, у которой есть договор с НСЗУ. Независимо от места жительства или места, где врач выписал электронный рецепт”, – говорится в сообщении.

С начала этого года врачи выписали более 145 тыс. е-рецептов. 85% из них уже погашены.