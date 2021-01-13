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В Минэкономики объяснили рост цен в 2020 году

В Минэкономики объяснили рост цен в 2020 году

Формирование потребительских цен в 2020 году зависело от смены приоритетов в потреблении. На цены влияли неопределенность перспектив получения доходов на фоне развертывания рисков распространения пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Как отмечается в сообщении, большими темпами росли потребительские цены на товары первой необходимости. И наоборот, мотивация потребителя относительно воздержания от непервоочередных расходов сдерживала рост цен на большинство товаров и услуг или даже, наоборот, усилила дефляционный тренд, как, например, на одежду и обувь (по итогам 2020 года цены снизились на 7,3%).

Среди товаров, цены на которые росли на фоне сохранения постоянного спроса, в министерстве выделили продукты питания (по итогам 2020 года цены выросли на 5,2% по сравнению с ростом на 4,9% в 2019 году), услуги в сфере здравоохранения (подорожание на 7,7% по сравнению с 3,8% в 2019 году).

Кроме того, НБУ реализовывал стимулирующую монетарную политику, которая также имела характер стимулирования инфляции, отметили в Минэкономики.

“Это касается как темпов роста денежного предложения (по оперативным данным Национального банка, на 28,7% в течение 2020 года) при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых, так и фактора обесценивания гривны (среднемесячный обменный курс гривны к доллару США девальвировал на 19,3% до 28,17 грн/доллар в декабре 2020 года), которая с определенным лагом продолжает отражаться на ценах, особенно в части импортной составляющей”, – говорится в сообщении.

Также в 2020 году на фоне роста цен на мировом рынке, наиболее ощутимым для внутреннего рынка был постоянный с мая 2020 года рост цен на энергоносители на мировом рынке, что отразилось на формировании тарифной составляющей на коммунальные услуги, добавили в Минэкономики.

По материалам РБК-Украина
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