TCL анонсировала 17-дюймовый растягиваемый планшет

В ходе конференции, посвящённой новинкам бренда TCL, компания продемонстрировала на выставке CES 2021 собственное видение того, каким должен быть планшет, оснащённый гибким дисплеем. Оригинальный 17-дюймовый гаджет построен на основе OLED-матрицы и выполнен в форме свитка.

По задумке разработчиков, подобный форм-фактор делает гаджет универсальным цифровым инструментом для любых сценариев использования. В коротком демо-ролике компания показала, как планшет можно превратить в интерактивную карту, просто потянув его за оба края.

Вендор заявляет о высокой точности цветопередачи гибкого экрана, а также подчёркивает, что современные технологии уже позволяют выпустить подобное устройство на рынок. Открытым остаётся лишь дата релиза необычного планшета, которая, как и его розничная цена, пока неизвестна.