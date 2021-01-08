Какие есть типы программных РРО: разъяснение ГНС

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Донецкой области рассказали, как правильно указать тип программного регистратора расчетных операций (ПРРО) в заявлении о его регистрации (раздел 4 «Данные о ПРРО»).
Какие бывают типы программных РРО:
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