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Какие есть типы программных РРО: разъяснение ГНС

Какие есть типы программных РРО: разъяснение ГНС

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Донецкой области рассказали, как правильно указать тип программного регистратора расчетных операций (ПРРО) в заявлении о его регистрации (раздел 4 «Данные о ПРРО»).

Какие бывают типы программных РРО:

  • «стационарный» означает, что такой программный РРО установлен на конкретную хозяйственную единицу и используется по адресу, указанному в регистрационном Заявлении по ф. № 1-ПРРО;
  • «передвижной» означает, что такой ПРРО зарегистрирован на конкретную хозяйственную единицу (например автомобиль), но может использоваться на всей территории Украины на такой хозяйственной единице;

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  • «касса самообслуживания» означает, что такое устройство установлено на конкретную хозяйственную единицу и используется по адресу, указанному в регистрационном Заявлении по ф. № 1-ПРРО, при этом его применение не предусматривает привлечения кассира (например платежный терминал);
  • «интернет торговля» означает, что такой ПРРО установлен на конкретную хозяйственную единицу и используется по адресу, указанному в регистрационном Заявлении по ф. № 1-ПРРО, и при его применении возможно привлечение кассира (интернет-магазин (сайт).

Справка Finance.ua:

  • Субъекты хозяйствования могут зарегистрировать программный РРО, воспользовавшись бесплатным программным решением, которое размещено на веб-сайте ГНС Украины в баннере «Программные РРО». Также мы писали о том, с чего начать свою работу с ПРО.
  • При неисправности программного регистратора расчетных операций (ПРРО) субъекту хозяйствования необходимо установить вид неисправности.
По материалам Finance.UA
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