Первый водородный поезд в Шотландии начнет курсировать до конца 2021 года

До конца 2021 года в Шотландии должен появиться первый поезд, который работает на водороде, благодаря новому проекту правительства Шотландии и группы инженерных компаний, специализирующихся на разработке водородных топливных элементов. Как сообщает издание Lonely Planet, хотя об инициативе только что объявили, ожидается, что поезд будет готов уже через 10 месяцев.

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“Водородная тяга предлагает безопасную, надежную и безуглеродную альтернативу железнодорожной сети Шотландии, – заявил Бен Тодд, генеральный директор компании Arcola Energy, которой поручено возглавить проект. – Проект водородного поезда – прекрасная возможность для лидеров отрасли в водороде, железнодорожном строительстве и безопасности сотрудничать с шотландскими поставщиками технологий для разработки готового к развертыванию решения».

Шотландия заняла твердую позицию в отношении изменения климата и работает над декарбонизаций всех пассажирских железнодорожных перевозок в стране до 2035 года, что на пять лет раньше установленного Соединенным Королевством целевого срока – 2040 года.

Поездки на поезде становятся все более популярными в Европе, поскольку путешественники стремятся уменьшить свой углеродный след. Новое исследование показало, что в некоторых случаях поездки на поезде по континенту являются на самом деле быстрее, чем на самолетах.

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