«ProZorro.Продажи» запустила обновленную версию электронной системы торгов

Команда ІT-специалистов “ProZorro.Продажи” при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» запустила обновленную версию электронной торговой системы, на базе которой заработали более быстрые и удобные интерфейсы аукционов.

Об этом сообщается на сайте системы.

“Новые интерфейсы стали более удобными, более быстрыми и еще более безопасными. Например, теперь пользователь видит расписание аукциона: когда меняется раунд, когда делать ставку и тому подобное. В целом обновленная версия системы предоставляет больше информации, благодаря которой можно построить качественную аналитику: можно проанализировать рынок, лоты, точнее определить релевантные цены», – рассказал начальник IT-отдела информационных технологий и телекоммуникаций «ProZorro.Продажи» Григорий Легенченко.

Обновления касаются обоих видов аукционов, работающих в системе “ProZorro.Продажи”: классического английского и гибридного голландского.

“Программа USAID КЭУ поддерживает “ProZorro.Продажи” и их аукционную систему, поскольку она обеспечивает максимальную конкуренцию и прозрачность для продажи государственного имущества. Новый интерфейс дополняет обе эти характеристики, упрощая использование системы и позволяя проводить более глубокий анализ данных. Мы ожидаем, что общий уровень конкуренции на платформе вырастет после полной реализации модернизаций”, – отметил координатор специальных экономических инициатив программы USAID КЭУ Рами Сарайрех.

Еще одним бонусом стало то, что отныне маркетплейсы получили возможность оформлять кабинет торгов в соответствии со своими потребностями.

«Обновление системы позволило маркетплейсам, которые к нам подключены, разрабатывать собственные интерфейсы под свои нужды. В первую очередь это удобно тем, кто покупает более или менее однородную продукцию. Помогает учесть особенности лотов, которые покупают через ту или иную площадку. Такая возможность появилась совсем недавно, и уже семь площадок воспользовались этим предложением», – отметил Легенченко.

“ProZorro.Продажи” – двухуровневая электронная торговая система (ЕТС), разработанная ведущими украинскими ІТ-специалистами. На сегодня к ЕТС подключено 40 маркетплейсов, которые обеспечивают большое количество участников и конкуренцию на торгах. Через “ProZorro.Продажи” уже реализовано имущества на 34 млрд грн, участие в аукционах приняли более 22,5 тыс. участников. В системе сочетаются государственные и частные торги, благодаря чему потенциальные покупатели имеют больший выбор объектов и, соответственно, возможностей. Вся информация об электронных аукционах размещена в открытом доступе в модуле аналитики “ProZorro.Продажи”.

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика» (Программа USAID KEY) поддерживает стартапы и малые и средние предприятия с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного и прозрачного бизнес-климата, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.