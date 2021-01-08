Темпы энергосертификации зданий выросли в 4 раза

В 2020 году в Украине выдано 5018 сертификатов энергоэффективности зданий, что почти в 4 раза больше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
“Сертификация энергоэффективности зданий в Украине постепенно набирает обороты. В 2020 году энергоаудиторами выдано 5018 сертификатов. Это почти в 4 раза больше, чем в 2019 году (около 1300 сертификатов)”, – говорится в сообщении.
В целом на конец 2020 года в Украине было сертифицировано 6379 зданий: 6022 в базе сертификатов на сайте Госэнергоэффективности на конец ноября 2020 года; еще 357 – в Единой государственной электронной системе в сфере строительства с 1 по 31 декабря 2020 года.
“Мы внедряем европейскую практику сертификации, которая дает владельцам и жителям здания ценную информацию о ее состоянии и расходах энергии в ней, классе энергоэффективности и четкие рекомендации для его повышения. Речь идет о том, как правильно термомодернизировать конкретное здание, чтобы эффективно потреблять энергоресурсы, меньше платить за коммунальные услуги и быстрее вернуть вложенные инвестиции”, – сказал в.и.о главы Госэнергоэффективности Константин Гура.
Сообщается, что с 1 декабря 2020 года сертификаты оформляются с использованием Единой государственной электронной системы в сфере строительства и с присвоением регистрационного номера в этой системе. Энергоаудиторы, прошедшие профессиональную аттестацию, приобретают право на сертификацию энергетической эффективности и обследование инженерных систем со дня внесения в Единую государственную электронную систему записи о квалификационном сертификате.
При этом Госэнергоэффективности продолжает проводить независимый мониторинг сертификатов. По состоянию на 31 декабря 2020 года проведены мониторинги 164-х сертификатов энергоэффективности, из которых только 56 прошли проверку.
Инфографика: Госэнергоэффективности
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