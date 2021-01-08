Panasonic представил беспроводную зарядку для авто с плавающей катушкой (видео)

Компания Panasonic представила свое инновационное беспроводное зарядное устройство для автомобиля на выставке потребительской электроники CES 2021, которая проходит в этом году в формате онлайн.

По данным исследований компании Panasonic, среднестатистическая семья в США имеет 10 подключенных устройств. Конечно, не все они оказываются в машине, когда семья выбирается из дома, но несколько смартфонов все же могут одновременно быть в авто. А значит, всем им рано или поздно понадобится восстановить энергию в аккумуляторах.

Новая технология внутри устройства Panasonic должна точно ориентировать зарядную катушку к наиболее чувствительному месту смартфона, даже если гаджет размещен не идеально. Panasonic также пообещал, что технология намного лучше сочетается со смартфоном, чем конкурирующие системы. Когда телефон или другой девайс размещены в беспроводном зарядном устройстве, 15 Вт мощности находят свой путь к проводнику для более быстрого времени зарядки.

Panasonic пока не объявляет время появления новинки на рынке или ее цену, однако показывает, как работает технология.