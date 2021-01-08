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Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях

Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №3014 “Об электронных коммуникациях”, принятый Верховной Радой на заседании 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщается на странице документа на сайте парламента.

Проблема заключается в том, что действующая в Украине законодательная база в сфере электронных коммуникаций формировалась более 15 лет назад и не отвечает современным потребностям динамичного развития сферы и требованиям общества.

Законопроектом устанавливаются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг и предусматривается:

  • ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций;
  • установить исключительный перечень требований к участникам рынка;
  • ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы;
  • установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде;
  • усовершенствовать контроль (надзор) в сфере электронных коммуникаций с целью его направления на предупреждение правонарушений и снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории;

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  • определить основы предварительного регулирования, а также перечень регуляторных обязательств, которые могут налагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей и /или услуг с существенным рыночным преимуществом на рынке определенных электронных коммуникационных услуг, и полномочия регуляторного органа по их наложению;
  • установить универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к Интернету и голосовой связи;
  • особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг;
  • ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях;
  • уточнить, учитывая законодательство ЕС, терминологию в сфере электронных коммуникаций.
По материалам Finance.UA
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