Носимые устройства продолжат набирать популярность в 2021 году — объём рынка перевалит за $80 млрд

Компания Gartner обнародовала прогноз по мировому рынку носимых устройств на текущий и следующий годы: аналитики полагают, что отрасль продолжит устойчиво расти.
Представленные данные учитывают отгрузки умных часов разных типов, фитнес-браслетов, носимых дисплеев, беспроводных наушников и гарнитур, а также гаджетов, крепящихся на одежду.
В прошлом году, по подсчётам специалистов Gartner, объём рынка в денежном выражении составил приблизительно $69,0 млрд. Для сравнения: в 2019-м этот показатель равнялся $46,2 млрд. Таким образом, рост составил около 50 %.
В нынешнем году, по мнению экспертов, темпы развития рынка замедлятся до 18,1 %. В результате, по итогам 2021-го продажи окажутся на уровне $81,5 млрд. Основную массу продаж составят наушники и гарнитуры ($39,2 млрд), а также умные наручные часы ($25,8 млрд).
В 2022 году, по мнению аналитиков Gartner, мировой рынок носимых устройств продемонстрирует 15-процентный рост. Благодаря этому его размер в денежном выражении достигнет $93,9 млрд.
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