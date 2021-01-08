Названы крупнейшие для Украины импортеры и экспортеры

В целом товарооборот в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем ( в 2019 году — $110,5 млрд).

Об этом сообщила Finance.ua пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).

Экспортировали из Украины на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное – $5 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину:

Китай – $8,3 млрд;

Германия — $5,1 млрд;

Россия – $4,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай – на $7,1 млрд, Польшу – на $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд.

К тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

зерновые – на $9,4 млрд

черные металлы – на $7,7 млрд

жиры и масла животного или растительного происхождения — на $5,8 млрд

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: