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Межбанк: психологический фактор сыграет против гривны

Межбанк: психологический фактор сыграет против гривны

Во вторник ситуация на валютном рынке Украины начнет постепенно меняться.

С одной стороны – длительный период новогодних праздников завершен и компании возвращаются в нормальный ритм работы даже несмотря на введенный локдаун. Это увеличит спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров и тех клиентов, кто не очень пострадал от введенных правительством ограничений по борьбе с коронавирусом, действующих с 8 января.

С другой стороны – вчера была зачислена валютная выручка за нерабочую в Украине, но рабочую во всем мире прошлую пятницу. Значительная часть этой валюты выйдет в ближайшее время на межбанк, так как экспортерам надо финансировать текущую деятельность. Это частично поможет гривне на торгах. Кроме этого, сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники заменили облигации со сроком 518 дней на бумаги со сроком 357 дней. В итоге будут предлагаться гривневые ОВГЗ на 175, 357, 763, 1225 дней и долларовые – на год. Наличие валютных бумаг и отличная доходность по мировым меркам – заинтересует как внешних, так и внутренних инвесторов. Это обеспечит достаточно неплохие объемы аукциона (по нашим расчетам продадут облигаций не менее, чем на 8-11 млрд гривен в эквиваленте) и такие серьезные объемы повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня и завтра (в среду у инвесторов проходят расчеты за купленные облигации). Это частично также сработает в пользу гривны на межбанке.

Против нацвалюты сыграет психологический фактор. Вчерашнее снижение котировок до 28,14/28,16 гривен за доллар и до 34,15/34,17 по евро – привлечет ту часть покупателей валюты, которые выжидали более низкого курса и теперь решат, что пора покупать валюту.

По прежнему, рынок будет полностью зависеть от действий и курсовых задач крупных игроков и спекулянтов. Первые будут просто закрывать свои текущие проблемы с закрытием валютных операций, а вторые – постараются максимально раскачать котировки, подстраиваясь под выходы на рынок крупных покупателей и продавцов. Кроме этого, они с большим удовольствием опять будут зарабатывать на скачках котировок евро, которые сегодня продолжатся. В основном, спекулянты попробуют сыграть “на понижение” как по доллару, так и по евро. При существенном проседании курса доллара – мы увидим на рынке Нацбанк с выкупом излишков американской валюты в резервы, что удержит ее котировки от существенного падения.

По прогнозам, объем операций на межбанке во вторник составит до $160-180 млн при совершении до 510-550 сделок.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу, 12 января будут в пределах: доллар — коридор 28,00 – 28,20 грн, евро — коридор 33,95—34,30 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,14 / 28,16
евро – 34,15 / 34,17

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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