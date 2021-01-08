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МИД Украины ведет переговоры сразу с 15 странами о заключении соглашений для трудовой миграции

МИД Украины ведет переговоры сразу с 15 странами о заключении соглашений для трудовой миграции

На данный момент времени есть 15 стран, с которыми МИД ведет переговоры о заключении соглашений трудовой миграции для украинцев.

Об этом заявил в эфире «Завтрака с 1+1» министр иностранных прав Дмитрий Кулеба.

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Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но известно, что это страны ЕС, Азии и Персидского залива. О достижении договоренностей министр обещал рассказать уже после подписания договоров.

Вместе с тем, Кулеба отметил, что уже сейчас украинцы, имеющие основания для длительного пребывания в странах, закрытых из-за карантина, могут выезжать. «То, что сейчас люди уезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. Европейские страны отгорожены от нас «ковидным» занавесом, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран», – заявил министр.

Также он напомнил о сайте, где можно найти все правила пересечения границы со странами, в которых есть ограничения из-за пандемии коронавируса.

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По материалам ТСН
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