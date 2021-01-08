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Портфель ОВГЗ превысил 1 трлн грн

Портфель ОВГЗ превысил 1 трлн грн

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по номинально-амортизационной стоимости превысил 1 трлн грн.

По состоянию на утро 11 января 2021 года объем ОВГЗ вырос до 1,002 трлн грн с уровня в 999,3 млрд грн.

Крупнейшим держателем ОВГЗ являются банки – в них государственных ценных бумаг на 522,9 млрд грн.

У НБУ их на 324,6 млрд грн, нерезидентов – на 85,6 млрд грн.

Юридические лица владеют ОВГЗ на 58 млрд грн, физические лица – на 1,1 млрд грн, территориальные общины – на 186 млн грн.

Напомним, что за 2020 год объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вырос на 20,7% или 171,35 млрд грн – до 998,73 млрд грн.


График: НБУ

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По материалам Финансовый клуб
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