Размер ставок судебного сбора в 2021 году (инфографика)

Седьмой апелляционный административный суд обнародовал актуальные изменения размера ставок судебного сбора.
Отмечается, что судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, – в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере (статья 4 Закона Украины «О судебном сборе»).
Ставка судебного сбора за подачу в админсуд административного иска имущественного характера:
Если иск имеет неимущественный характер:
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