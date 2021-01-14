Размер ставок судебного сбора в 2021 году (инфографика)

Седьмой апелляционный административный суд обнародовал актуальные изменения размера ставок судебного сбора.

Отмечается, что судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, – в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере (статья 4 Закона Украины «О судебном сборе»).

Ставка судебного сбора за подачу в админсуд административного иска имущественного характера:

для физического лица или физлица-предпринимателя: 1% от цены иска, но не менее 0,4 размера ПМ для трудоспособных лиц и не более 5 размеров ПМ для трудоспособных лиц. То есть минимум – 908 грн, максимум – 11 350 грн;

для субъектов властных полномочий и юридических лиц: 1,5% от цены иска, но не менее 1 размера ПМ для трудоспособных лиц и не более 10 размеров ПМ для трудоспособных лиц. Минимум – 2270 грн, максимум – 22 700 грн.

Если иск имеет неимущественный характер:

для физического лица или физического лица-предпринимателя – 0,4 размера ПМ – 908 грн;