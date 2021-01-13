Представлен смартфон, позволяющий выбирать характеристики

Индийская компания Lava провела презентацию необычного гаджета Lava MyZ, называемого первым в мире смартфоном-конструктором с возможностью выбора характеристик. Новинка оборудована IPS-дисплеем диагональю 6,5 дюйма и расширением HD+.

В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G35. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. А вот все остальные характеристики смартфона покупатель действительно сможет выбрать самостоятельно.

Так, например, вам доступно 2, 3, 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и постоянное хранилище на 32, 64 или 128 Гбайт. Основная камера может быть двойной с главным 13-мегапиксельным сенсором, дополненным 2-мегапиксельным вспомогательным датчиком, или тройной, с еще одним вспомогательным сенсором также на 2 мегапикселя.

Есть даже два варианта фронтальной камеры – на 8 или 16 мегапикселей. Самая простая базовая модель обойдется покупателям всего в 95 долларов.