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Toyota готовится выпустить на рынок новый внедорожник

Toyota готовится выпустить на рынок новый внедорожник

Toyota придумала название для нового внедорожника. Японская компания уже запатентовала имя Grand Highlander.

Компания Toyota запатентовала новое название Grand Highlander – информация об этом появилась в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). С большой долей вероятности, речь идет о новом внедорожнике, который превзойдет по габаритам Highlander.

В нынешней модельной линейке бренда Highlander остается самым большим автомобилем с несущим кузовом – он достигает в длину 4,9 метра, и по габаритам его превосходят только рамные Sequoia и Land Cruiser. Скорее всего, в ближайшее время Toyota расширит линейку внедорожников за счет Grand Highlander. В поддержку этого предположения говорит и то, что автопроизводитель намерен в 2022 году перенести сборку Sequoia с завода в Индиане, где в том числе выпускают Highlander, в Техас, освободив тем самым мощности для новой модели.

Пока Toyota официально не подтвердила появление новой модели. Вероятно, ее могут рассекретить в течение 2021 года. Highlander в свою очередь пользуется популярностью в США: например, за 2019 год в стране продали 239,4 тысячи таких внедорожников, а за 11 месяцев 2020 года – почти 185,5 тысячи экземпляров.

По материалам Телеканал 24
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