Toyota готовится выпустить на рынок новый внедорожник

Toyota придумала название для нового внедорожника. Японская компания уже запатентовала имя Grand Highlander.

Компания Toyota запатентовала новое название Grand Highlander – информация об этом появилась в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). С большой долей вероятности, речь идет о новом внедорожнике, который превзойдет по габаритам Highlander.

В нынешней модельной линейке бренда Highlander остается самым большим автомобилем с несущим кузовом – он достигает в длину 4,9 метра, и по габаритам его превосходят только рамные Sequoia и Land Cruiser. Скорее всего, в ближайшее время Toyota расширит линейку внедорожников за счет Grand Highlander. В поддержку этого предположения говорит и то, что автопроизводитель намерен в 2022 году перенести сборку Sequoia с завода в Индиане, где в том числе выпускают Highlander, в Техас, освободив тем самым мощности для новой модели.

Пока Toyota официально не подтвердила появление новой модели. Вероятно, ее могут рассекретить в течение 2021 года. Highlander в свою очередь пользуется популярностью в США: например, за 2019 год в стране продали 239,4 тысячи таких внедорожников, а за 11 месяцев 2020 года – почти 185,5 тысячи экземпляров.