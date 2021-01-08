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Samsung показала автомобиль из будущего (видео)

Samsung показала автомобиль из будущего (видео)

Компания Samsung продемонстрировала концепт системы Digital Cockpit 2021, которой могут укомплектовываться автомобили в будущем. Основной акцент сделан на разнообразие информации, которая предоставляется водителю и пассажирам.

В автомобиле несколько экранов, на которые в зависимости от ситуации выводится изображение с камер, установленных по периметру, информация о различных технических показателях, навигатор, погодные условия и тому подобное. Также может выводиться видеоконтент, изображение из видеочата и игры. Руль может использоваться в качестве геймпада, а в спинки кресел встроены стереофонические динамики.

Автомобильная система следит за окружающим пространством и может взаимодействовать с пешеходами, в том числе показывает, что они могут безопасно перейти дорогу.

В основе Digital Cockpit 2021 лежит Linux и Android, а также аппаратная часть на базе 8-ядерного процессора Exynos Auto V9. На реализацию этой системы у Samsung может уйти несколько лет. Кроме того, компании может потребоваться помощь автоконцернов и различных производителей электроники и акустики.

По материалам internetua.com
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