Samsung показала автомобиль из будущего (видео)

Компания Samsung продемонстрировала концепт системы Digital Cockpit 2021, которой могут укомплектовываться автомобили в будущем. Основной акцент сделан на разнообразие информации, которая предоставляется водителю и пассажирам.
В автомобиле несколько экранов, на которые в зависимости от ситуации выводится изображение с камер, установленных по периметру, информация о различных технических показателях, навигатор, погодные условия и тому подобное. Также может выводиться видеоконтент, изображение из видеочата и игры. Руль может использоваться в качестве геймпада, а в спинки кресел встроены стереофонические динамики.
Автомобильная система следит за окружающим пространством и может взаимодействовать с пешеходами, в том числе показывает, что они могут безопасно перейти дорогу.
В основе Digital Cockpit 2021 лежит Linux и Android, а также аппаратная часть на базе 8-ядерного процессора Exynos Auto V9. На реализацию этой системы у Samsung может уйти несколько лет. Кроме того, компании может потребоваться помощь автоконцернов и различных производителей электроники и акустики.
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