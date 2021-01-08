В Китае создали первую в мире интегрированную сеть квантовой связи

Китайские учёные создали первую в мире интегрированную сеть квантовой связи. Скорость генерации ключей удалось повысить в 40 раз, а общее расстояние передачи данных – увеличить до 4600 километров. В результате доступ к защищённому соединению получили 150 ключевых объектов по всей стране.

Квантовые сети считаются безопасными, они построены на технологии квантового распределения ключей (QKD). Это значит, что для формирования цепочки из нулей и единиц используются фотоны, исключающие любое прослушивание между отправителем и получателем. Суть в том, что присутствие третьей стороны мгновенно фиксируется: это гарантирует активацию своевременной защиты.

В ходе развёртывания 700 наземных оптических ретрансляторов, оптоволоконных сетей и двух космических спутников китайским исследователям удалось подключить к единой квантовой сети 150 промышленных предприятий по всей стране, включая государственные и местные банки, муниципальные электросети и сайты правительства. В качестве одного из последних достижений также значится увеличение скорости генерации ключей до 47,8 Кбит/с, что в 40 раз выше предыдущих показателей. Кроме того, удалось достичь рекорда наземного базирования QKD на расстояние более 500 км.

«Наша работа показывает, что технология квантовой связи достаточно зрелая для крупномасштабного практического использования. Глобальная сеть квантовой связи может быть создана после объединения национальных квантовых сетей из разных стран, а также университетов и крупных компаний с целью стандартизации соответствующих протоколов», — уверяют исследователи.