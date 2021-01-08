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Названы страны - лидеры по количеству вакцинаций от коронавируса

Названы страны - лидеры по количеству вакцинаций от коронавируса

По количеству прививок от коронавируса на данный момент лидируют сразу три страны – Китай, США и Израиль. Эти страны также приобрели больше всего доз вакцин.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом в целом в 41 стране мира медицинские работники ввели более 24 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. При этом доставка является одной из самых сложных в плане логистики задач.

В статистике учитывается только количество введенных доз препарата, а не число людей, которые прошли этап вакцинации. В Китае введено уже 9 млн доз (0,64% от общего количества населения), в США – 7,725 млн (2,35%), в Израиле – 1,692 млн (18%), в Великобритании – 1,489 млн (2,23% ), в ОАЭ – 1,02 млн (9,4%).

Отмечается, что богатые государства заключили крупные сделки о поставках, тогда как бедным странам, возможно, придется подождать с вакцинацией до 2022 года или позже.

Bloomberg отслеживает разработку девяти наиболее перспективных вакцин в мире. Сейчас семь препаратов доступны для общего пользования в ограниченных количествах в десятках стран.

По материалам Корреспондент.net
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