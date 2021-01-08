В аэропорту Кривого Рога обнаружили миллионные махинации

Директор аэропорта в Кривом Роге подозревается в завладении 5,3 млн гривен бюджетных средств.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограды на территории аэропорта. В дальнейшем он подписал акты приемки выполненных работ, точно зная, что их стоимость завышена. В результате таких действий государству причинен ущерб на сумму более 5,3 млн гривен.
Директору КП Международный аэропорт Кривой Рог сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Идет досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Ранее в киевском аэропорту Борисполь таможенников поймали на взятке. С каждого рейса они “зарабатывали” от 2 до 4 тысяч долларов. Деньги требовали с пассажиров за несоздание препятствий при прохождении таможни.
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