Межбанк: давление на гривну возрастет

Завершилась основная часть новогодних праздников и с сегодняшнего дня бизнес входит в более-менее обычный ритм работы. Введенный с 8 января локдаун с его ограничением по активной работе ТРЦ, ресторанов, развлекательных заведений и других объектов – частично снизит спрос на валюту со стороны подобных клиентов, но зато рост стоимости нефти на мировых рынках с лихвой добавит спроса на валюту у импортеров энергоносителей. И в конечном итоге – давление на гривну на межбанке возрастет.

Частично подстрахует нацвалюту необходимость расчетов компаний за аренду, покупки сырья и материалов, а также зачисление валютной выручки за нерабочую в Украине, но рабочую в Европе и США пятницу 8-е января. Эти средства будут зачислены на счета клиентов сегодня, что добавит предложения на торгах по доллару и евро в понедельник и вторник. По прогнозам Finance.ua, объем операций на межбанке 11 января составит до $160-210 млн при совершении до 510- 600 сделок.

Валютный рынок 11 января будет чрезвычайно зависим от курсовых задач и действий крупных игроков. Часть из них пока не может четко понять для себя ближайшие перспективы по курсу, так как валютная лихорадка с 4 по 6 января на межбанке с существенными ситуативными скачками курса евро и доллара носила во многом и спекулятивный характер, а не имела только объективные причины. Сейчас праздники закончились и длинная рабочая неделя с понедельника по субботу (отработка за перенос выходного на 8 января) – должна расставить все на свои места и в части курсообразования, и в части соотношения спроса и предложения на торгах. От того, каким будет курсовой тренд в эти дни, во многом будут зависеть и перспективы гривны уже до конца месяца.

Не будут дремать и спекулянты. Достаточно удачное начало года для подобной категории игроков межбанка – неплохой стимул для них продолжить это и в ближайшие дни. В случае существенных перекосов спроса и предложения на торгах Нацбанку придется снова выходить на рынок с соответствующей ситуации интервенцией.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 28,15 – 28,40 грн, евро — коридор 34,20 — 34,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,10 – 28,50 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — от 15 до 25 коп.

Евро: в банках широкий коридор 34,20 – 34,90 грн при спреде до 25−35 коп, а в обменках финкомпаний значительно уже — в пределах 34,10 — 34,60 грн при спреде до 20-25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 28,10 — 28,25 грн и продажа 28,39 — 28,55 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,20 — 28,35 грн и продажа 28,39 – 28,50 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,24 / 28,26

евро – 34,78 / 34,80

Курсы валют на Межбанке

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