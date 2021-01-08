Airbus за год сократил поставки самолетов на треть

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus поставила в 2020 году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 в 863 машины.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте компании.

“Airbus SE поставила 566 коммерческих самолетов 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19”, – говорится в сообщении.

В то же время в декабре поставки достигли 89 лайнеров – это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.

При этом за тот же год Airbus принял заказы на поставку в целом 268 самолетов, практически в три раза меньше уровня 2019 года – 768 лайнеров.

Ранее сообщалось, что Airbus уволит 15 тысяч сотрудников по всему миру ввиду возобновления карантина на авиаперелеты. Перспективы авиационной отрасли снова ухудшились, считают в концерне.