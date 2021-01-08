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Украина заняла 41-ю строчку в рейтинге паспортов Henley Passport Index

Украина заняла 41-ю строчку в рейтинге паспортов Henley Passport Index

Граждане Украины имеют возможность безвизового въезда на территорию 130 стран.

Об этом свидетельствуют данные соответствующего рейтинга.

Что это за рейтинг? Henley Passport Index – это оригинальный рейтинг всех мировых паспортов по количеству пунктов назначения, к которым их владельцы могут получить доступ без получения визы. Рейтинг базируется на данных Международной ассоциации воздушного транспорта.

Таким образом Украина сейчас занимает 41-ю строчку этого рейтинга вместе. При этом украинцы еще нуждаются в визе для путешествий по 96 направлениям, отмечают исследователи.

Кстати, полный перечень стран, “открытых” для украинских граждан без визы, можно найти по ссылке.

Ситуация в других странах. Первые позиции в рейтинге Henley Passport Index на данный момент имеют:

  • Япония (191 направление, доступное гражданам без визы);
  • Сингапур (190);
  • Германия и Южная Корея (по 189);
  • Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (по 188);
  • Австрия и Дания (по 187).

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Совсем другая ситуация у граждан Афганистана (им доступны лишь 26 безвизовых стран), Ирака (28), Сирии (29), Пакистана (32), Сомали и Йемена (33).

По материалам Finance.UA
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