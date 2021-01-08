Украина заняла 41-ю строчку в рейтинге паспортов Henley Passport Index

Граждане Украины имеют возможность безвизового въезда на территорию 130 стран.
Об этом свидетельствуют данные соответствующего рейтинга.
Что это за рейтинг? Henley Passport Index – это оригинальный рейтинг всех мировых паспортов по количеству пунктов назначения, к которым их владельцы могут получить доступ без получения визы. Рейтинг базируется на данных Международной ассоциации воздушного транспорта.
Таким образом Украина сейчас занимает 41-ю строчку этого рейтинга вместе. При этом украинцы еще нуждаются в визе для путешествий по 96 направлениям, отмечают исследователи.
Кстати, полный перечень стран, “открытых” для украинских граждан без визы, можно найти по ссылке.
Ситуация в других странах. Первые позиции в рейтинге Henley Passport Index на данный момент имеют:
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Совсем другая ситуация у граждан Афганистана (им доступны лишь 26 безвизовых стран), Ирака (28), Сирии (29), Пакистана (32), Сомали и Йемена (33).
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