Dragon Capital инвестировал в Treeum

Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum, являющейся ведущим финансовым онлайн супермаркетом в Украине и управляющей деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц.

«Мы ожидаем роста спроса на финансовые продукты, а компания Treeum имеет хорошие шансы воспользоваться этой рыночной возможностью. Treeum имеет значительную рыночную экспертизу и узнаваемость среди клиентов, а также демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы рады возможности партнёрства с такой сильной командой менеджеров и акционеров», — отметил Андрей Носок, управляющий директор, со-глава направления прямых инвестиций в Dragon Capital.

«Treeum рад приветствовать Dragon Capital среди наших акционеров. Мы вели переговоры с рядом уважаемых международных инвесторов и, в итоге, решили остановить свой выбор на Dragon Capital, так как увидели в них наиболее комфортного и надёжного партнера, способного ускорить развитие Treeum. Верим, что в команде с таким опытным инвестором сможем вывести нашу компанию на новый уровень”, — говорит Иван Евтушенко, со-основатель и CEO Treeum.

О Treeum

Treeum является ведущим финансовым онлайн супермаркетом в Украине и управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц. Компания основана Сергеем Виндерских, Евгением Измайловым и Иваном Евтушенко в 2008 году.

minfin.com.ua – сайт про финансы и инвестирование. Минфин публикует статьи про вложение денег, курсы валют, а также данные о банках и их продуктах. Сайт помогает разобраться в теме инвестирования, сравнить и выбрать инструменты для вложения денег.

finance.ua – сайт сравнения финансовых продуктов и медиа про личные финансы. Основан в 2000 году, в 2016 году стал частью Treeum. finance.ua позволяет сравнивать услуги банков, кредитных и страховых компаний и заказывать их онлайн.

О Dragon Capital New Ukraine Fund L.P.

Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. –фонд прямых инвестиций, созданный в ноябре 2015 года. Фонд управляется компанией Dragon Capital и инвестирует в широкий спектр секторов экономики Украины, предоставляет бизнесу финансовую и управленческую поддержку для обеспечения долгосрочного роста.

О Dragon Capital

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания имеет многолетний успешный опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также в знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости.