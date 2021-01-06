Население купило в декабре рекордный объем валюты

Украинцы в декабре 2020 года купили $1,71 млрд.
Это на 18,3% больше, чем в ноябре, и является рекордным показателем за весь 2020 год.
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И хотя объем продажи валюты вырос гораздо больше (+23,3%) – до рекордных $1,62 млрд, сальдо торгов было положительным – чистая покупка валюты составляла $85 млн.
Таким образом, не только в ноябре, но и в декабре население покупало больше валюты, чем продавало.
В целом за 2020 год население купило $14,85 млрд, а продало банкам и финансовым учреждениям – $15,95 млрд.
Чистая продажа валюты за год, когда доллар подорожал на 20%, составила $1,09 млрд.
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