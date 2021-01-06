Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗ

Состоятельные страны закупили большую часть вакцин от коронавируса.
“Сейчас 42 страны проводят вакцинацию населения от коронавируса безопасными и эффективными вакцинами от Covid-19. 36 из них имеют высокий уровень доходов, а еще шесть имеют средний доход”, – на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Страны с низким доходом и большинство стран со средним доходом не получают вакцину от коронавируса.
“Это проблема, которую мы должны вместе решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator”, – отметил он.
COVAX — мировая инициатива для иммунизации против Covid-19 и преодоления острой фазы пандемии.
ACT Accelerator объединяет государства и организации, участвующие в разработке, производстве и распределении вакцин.
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