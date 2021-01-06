Рейтинг самых безопасных авиакомпаний и лоукостеров мира

Редакция сайта AirlineRatings, отслеживающая безопасность и качество полетов, которая также ежегодно публикует рейтинг наиболее безопасных авиакомпаний, в 2020 году признала таковой австралийскую Qantas. Она была основана в 1920 году и считается старейшей постоянно действующей авиакомпанией в мире.
Самым безопасным бюджетным перевозчиком при этом стал Air Arabia.
При составлении рейтинга, объясняют в редакции издания, учитывался широкий спектр факторов, в том числе, сведения об авариях и серьезных инцидентах, возрасте флота, аудитах со стороны руководящих и отраслевых органов авиации.
Выбор 10 самых безопасных авиакомпаний мира и 20 из числа лоукостов осуществлялся из 385 компаний.
При выборе Qantas как наиболее безопасной авиакомпании в мире в редакции издания приняли во внимание тот факт, что благодаря своей почти столетней истории австралийцы теперь могут считаться самым опытными в отрасли.
Кроме того, эксперты посчитали, что Qantas является “явным лидером” в развитии Аэронавигационной системы будущего (FANS).
Помимо Qantas, в двадцатку наиболее безопасных авиакомпаний вошли следующие:
Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний возглавил перевозчик Air Arabia, а знакомые украинцам Ryanair и Wizz Air оказались на седьмой и десятой позиции соответственно. В целом список выглядит так:
Комментируя рейтинги, главный редактор издания Джеффри Томас указал, что уровень двадцатки наиболее безопасных компаний мира примерно одинаков. Отсеивая кандидатов, в редакции учитывали только серьезные инциденты.
“У всех авиакомпаний каждый день бывают инциденты, и многие из них связаны с производством самолетов, а не с эксплуатационными проблемами. Именно то, как летный экипаж справляется с ними, отличает хорошую авиакомпанию от небезопасной”, – подытожил Томас.
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