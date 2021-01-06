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Рейтинг самых безопасных авиакомпаний и лоукостеров мира

Рейтинг самых безопасных авиакомпаний и лоукостеров мира

Редакция сайта AirlineRatings, отслеживающая безопасность и качество полетов, которая также ежегодно публикует рейтинг наиболее безопасных авиакомпаний, в 2020 году признала таковой австралийскую Qantas. Она была основана в 1920 году и считается старейшей постоянно действующей авиакомпанией в мире.

Самым безопасным бюджетным перевозчиком при этом стал Air Arabia.

При составлении рейтинга, объясняют в редакции издания, учитывался широкий спектр факторов, в том числе, сведения об авариях и серьезных инцидентах, возрасте флота, аудитах со стороны руководящих и отраслевых органов авиации.

Выбор 10 самых безопасных авиакомпаний мира и 20 из числа лоукостов осуществлялся из 385 компаний.

При выборе Qantas как наиболее безопасной авиакомпании в мире в редакции издания приняли во внимание тот факт, что благодаря своей почти столетней истории австралийцы теперь могут считаться самым опытными в отрасли.

Кроме того, эксперты посчитали, что Qantas является “явным лидером” в развитии Аэронавигационной системы будущего (FANS).

Помимо Qantas, в двадцатку наиболее безопасных авиакомпаний вошли следующие:

  • Qatar Airways;
  • Air New Zealand;
  • Singapore Airlines;
  • Emirates;
  • EVA Air;
  • Etihad Airways;
  • Alaska Airlines;
  • Cathay Pacific Airways;
  • British Airways;
  • Virgin Australia/ Virgin Atlantic;
  • Hawaiian. Airlines;
  • Southwest Airlines;
  • Delta Air Lines;
  • American Airlines;
  • SAS, Finnair;
  • Lufthansa;
  • KLM;
  • United Airlines.

Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний возглавил перевозчик Air Arabia, а знакомые украинцам Ryanair и Wizz Air оказались на седьмой и десятой позиции соответственно. В целом список выглядит так:

  • Air Arabia;
  • Allegiant;
  • EasyJet;
  • Frontier;
  • Jetstar Group;
  • Jetblue;
  • Ryanair;
  • Vietjet;
  • Westjet;
  • Wizz Air.

Комментируя рейтинги, главный редактор издания Джеффри Томас указал, что уровень двадцатки наиболее безопасных компаний мира примерно одинаков. Отсеивая кандидатов, в редакции учитывали только серьезные инциденты.

“У всех авиакомпаний каждый день бывают инциденты, и многие из них связаны с производством самолетов, а не с эксплуатационными проблемами. Именно то, как летный экипаж справляется с ними, отличает хорошую авиакомпанию от небезопасной”, – подытожил Томас.

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По материалам УБР
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