Рейтинг самых безопасных авиакомпаний и лоукостеров мира

Редакция сайта AirlineRatings, отслеживающая безопасность и качество полетов, которая также ежегодно публикует рейтинг наиболее безопасных авиакомпаний, в 2020 году признала таковой австралийскую Qantas. Она была основана в 1920 году и считается старейшей постоянно действующей авиакомпанией в мире.

Самым безопасным бюджетным перевозчиком при этом стал Air Arabia.

При составлении рейтинга, объясняют в редакции издания, учитывался широкий спектр факторов, в том числе, сведения об авариях и серьезных инцидентах, возрасте флота, аудитах со стороны руководящих и отраслевых органов авиации.

Выбор 10 самых безопасных авиакомпаний мира и 20 из числа лоукостов осуществлялся из 385 компаний.

При выборе Qantas как наиболее безопасной авиакомпании в мире в редакции издания приняли во внимание тот факт, что благодаря своей почти столетней истории австралийцы теперь могут считаться самым опытными в отрасли.

Кроме того, эксперты посчитали, что Qantas является “явным лидером” в развитии Аэронавигационной системы будущего (FANS).

Помимо Qantas, в двадцатку наиболее безопасных авиакомпаний вошли следующие:

Qatar Airways;

Air New Zealand;

Singapore Airlines;

Emirates;

EVA Air;

Air; Etihad Airways;

Alaska Airlines;

Cathay Pacific Airways;

British Airways;

Virgin Australia/ Virgin Atlantic;

Hawaiian. Airlines;

Southwest Airlines;

Delta Air Lines;

American Airlines;

SAS , Finnair;

, Finnair; Lufthansa;

KLM ;

; United Airlines.

Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний возглавил перевозчик Air Arabia, а знакомые украинцам Ryanair и Wizz Air оказались на седьмой и десятой позиции соответственно. В целом список выглядит так:

Air Arabia;

Allegiant;

EasyJet;

Frontier;

Jetstar Group;

Jetblue;

Ryanair;

Vietjet;

Westjet;

Wizz Air.

Комментируя рейтинги, главный редактор издания Джеффри Томас указал, что уровень двадцатки наиболее безопасных компаний мира примерно одинаков. Отсеивая кандидатов, в редакции учитывали только серьезные инциденты.

“У всех авиакомпаний каждый день бывают инциденты, и многие из них связаны с производством самолетов, а не с эксплуатационными проблемами. Именно то, как летный экипаж справляется с ними, отличает хорошую авиакомпанию от небезопасной”, – подытожил Томас.