Евросоюз заказал дополнительные 300 миллионов доз вакцины Pfizer

Евросоюз заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку 300 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом заявила в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Deutsche Welle.

Благодаря новому контракту, объем поставок этого препарата в ЕС фактически был увеличен в два раза. По словам фон дер Ляйен, поставка 75 миллионов доз должна быть осуществлена уже во втором квартале 2021 года.

“Я глубоко убеждена в том, что этот европейский путь является правильным, и думаю, что со временем он себя оправдает”, – добавила политик.

Договоренность о дополнительных поставках вакцины в ЕС была достигнута после того, как в Германии и других странах Евросоюза все чаще стала подниматься тема возможной нехватки препарата для населения. Подобная критика звучала, в частности, в адрес министра здравоохранения Германии Йенса Шпана и Еврокомиссии в целом.

Сообщая о дополнительном заказе вакцины, фон дер Ляйен подчеркнула, что он был осуществлен после согласования с правительствами стран-членов ЕС.