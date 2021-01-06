В "Слуге народа" не ожидают проблем с курсом гривны

В 2021 году украинцам не стоит ожидать резких скачков курса валюты.
Такое мнение высказал народный депутат от “Слуги народа”, председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в эфире “Украина 24”.
Читайте также: Какие валюты больше обесценились в 2020 году
“Если говорить о прогнозе по отношению к гривне на этот год, то мы можем говорить, никаких оснований говорить о головокружительных изменения в курсе у нас нет”, – сказал Гетманцев.
По его словам, в Украине “достаточно нормальный” платежный баланс, большие золотовалютные резервы НБУ, а также невысокая инфляция по итогам прошлого года.
“Поэтому я считаю, что каких-либо проблем с курсом гривны у нас не будет. Возможно, будут определенные спекулятивные колебания, но наш НБУ достаточно четко на них реагирует, и он путем валютных интервенций утоляет эти колебания “, – отметил нардеп.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-каналі Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьиВчера, 12:01 - 2299 25
Как повышение минимальной зарплаты в 2021 повлияет на госбюджетВчера, 10:12 - 5745 4
Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистам5 ч. назад - 1678 2
В Минцифре рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в 2021Вчера, 18:13 - 747 1
Как украинцы могут проверить, открыты ли в отношении них исполнительные производстваВчера, 15:18 - 4137 1
Пять источников, которые помогут проверить работодателяВчера, 14:12 - 2471 1
На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьиВчера, 12:01 - 2299 25
Кто относится к малым, средним и крупным налогоплательщикамВчера, 20:07 - 2007 1
Правительство США имеет более $2 миллиардов в биткоинахВчера, 17:15 - 1797
SpaceX произвела первый запуск в 2021 годуВчера, 12:45 - 82
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 770
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1339
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1606 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 799