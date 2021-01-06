В "Слуге народа" не ожидают проблем с курсом гривны

В 2021 году украинцам не стоит ожидать резких скачков курса валюты.

Такое мнение высказал народный депутат от “Слуги народа”, председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в эфире “Украина 24”.

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“Если говорить о прогнозе по отношению к гривне на этот год, то мы можем говорить, никаких оснований говорить о головокружительных изменения в курсе у нас нет”, – сказал Гетманцев.

По его словам, в Украине “достаточно нормальный” платежный баланс, большие золотовалютные резервы НБУ, а также невысокая инфляция по итогам прошлого года.

“Поэтому я считаю, что каких-либо проблем с курсом гривны у нас не будет. Возможно, будут определенные спекулятивные колебания, но наш НБУ достаточно четко на них реагирует, и он путем валютных интервенций утоляет эти колебания “, – отметил нардеп.

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