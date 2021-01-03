Ryanair приостановит 70% полетов из Киева до конца марта

Крупнейший лоукост Европы Ryanair объявил о прекращении полетов по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.
Как сообщает avianews.com, до весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три маршрута из аэропорта Борисполь из тридцати – в Вену, Берлин и Валенсию.
С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.
На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент неизвестна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону. Продажа билетов на них закрыта. Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не определился с расписанием в эти города, так и о предстоящем закрытии маршрутов.
Маршрутная сеть Ryanair из Киева:
Ryanair в значительной степени сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. Например, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.
Во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут – в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.
Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель прекратит полеты по этому маршруту.
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