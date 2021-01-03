Ryanair приостановит 70% полетов из Киева до конца марта

Крупнейший лоукост Европы Ryanair объявил о прекращении полетов по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.

Как сообщает avianews.com, до весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три маршрута из аэропорта Борисполь из тридцати – в Вену, Берлин и Валенсию.

С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент неизвестна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону. Продажа билетов на них закрыта. Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не определился с расписанием в эти города, так и о предстоящем закрытии маршрутов.

Маршрутная сеть Ryanair из Киева:

Вена: рейсы выполняются

Берлин: рейсы выполняются

Валенсия: рейсы выполняются

Манчестер: с 1 февраля

Краков: до 10 января, затем с 3 февраля

Мадрид: до 10 января, затем с 5 февраля

Лондон: до 8 января, затем с 5 февраля

Познань: с 5 февраля

Пафос: с 7 февраля

София: с 28 марта

Дюссельдорф Веце: с 28 марта

Франкфурт-Хан: с 28 марта

Афины: с 30 марта

Будапешт: с 28 марта

Болонья: с 28 марта

Катания: с 30 марта

Бергамо: с 29 марта

Неаполь: с 28 марта

Рим: с 29 марта

Венеция: с 30 марта

Вильнюс: с 30 марта

Гданьск: с 29 марта

Катовице: с 28 марта

Варшава Модлин: с 28 марта

Вроцлав: с 28 марта

Братислава: с 29 марта

Барселона: рейсы удалены из расписания

Быдгощ: рейсы удалены из расписания

Дублин: рейсы удалены из расписания

Кельн: рейсы удалены из расписания

Ryanair в значительной степени сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. Например, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут – в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель прекратит полеты по этому маршруту.