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Ryanair приостановит 70% полетов из Киева до конца марта

Ryanair приостановит 70% полетов из Киева до конца марта

Крупнейший лоукост Европы Ryanair объявил о прекращении полетов по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.

Как сообщает avianews.com, до весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три маршрута из аэропорта Борисполь из тридцати – в Вену, Берлин и Валенсию.

С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент неизвестна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону. Продажа билетов на них закрыта. Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не определился с расписанием в эти города, так и о предстоящем закрытии маршрутов.

Маршрутная сеть Ryanair из Киева:

  • Вена: рейсы выполняются
  • Берлин: рейсы выполняются
  • Валенсия: рейсы выполняются
  • Манчестер: с 1 февраля
  • Краков: до 10 января, затем с 3 февраля
  • Мадрид: до 10 января, затем с 5 февраля
  • Лондон: до 8 января, затем с 5 февраля
  • Познань: с 5 февраля
  • Пафос: с 7 февраля
  • София: с 28 марта
  • Дюссельдорф Веце: с 28 марта
  • Франкфурт-Хан: с 28 марта
  • Афины: с 30 марта
  • Будапешт: с 28 марта
  • Болонья: с 28 марта
  • Катания: с 30 марта
  • Бергамо: с 29 марта
  • Неаполь: с 28 марта
  • Рим: с 29 марта
  • Венеция: с 30 марта
  • Вильнюс: с 30 марта
  • Гданьск: с 29 марта
  • Катовице: с 28 марта
  • Варшава Модлин: с 28 марта
  • Вроцлав: с 28 марта
  • Братислава: с 29 марта
  • Барселона: рейсы удалены из расписания
  • Быдгощ: рейсы удалены из расписания
  • Дублин: рейсы удалены из расписания
  • Кельн: рейсы удалены из расписания

Ryanair в значительной степени сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. Например, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут – в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель прекратит полеты по этому маршруту.

По материалам Avianews.com
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