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Динамо Киев создает внутреннюю криптовалюту для болельщиков

Динамо Киев создает внутреннюю криптовалюту для болельщиков

Киевский футбольный клуб “Динамо” привлек блокчейн-компанию Moonwalk для разработки внутренней криптовалюты для болельщиков, за которую можно будет приобрести ряд товаров и услуг клуба.

Об этом сообщает Business wire.

Спортивная цифровая экосистема, создание которой является целью сотрудничества с блокчейн-компанией, позволит футбольному клубу лучше взаимодействовать с фан-сообществом. Запуск планируется в начале 2021 года.

Цифровые токены можно будет применять при расчетах на стадионе и цифровой торговой площадке, а “зарабатывать” их от взаимодействия с командой. Например, их можно будет получить благодаря активностям в социальных сетях.

Также будет создана интеграция с системой мобильных платежей для расчетов как онлайн, так и офлайн. Для лучшего привлечения болельщиков клуб предоставит доступ к ряду мероприятий клуба и брендированных товаров, расчет за которые возможен лишь цифровыми токенами.

Такая система позволит повысить доходы ФК в условиях закрытых футбольных стадионов в период пандемии. Кроме непосредственно “Динамо”, к системе присоединятся также партнеры и спонсоры клуба.

По материалам Економічна Правда
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