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Правительство США имеет более $2 миллиардов в биткоинах

Правительство США имеет более $2 миллиардов в биткоинах

Как сообщил криптоаналитик Кевин Рук в своем Twitter, объем конфискованных биткоинов под контролем властей США составляет более 69 тысяч BTC — это более $2,2 миллиарда.

Уже в январе этого года общее количество криптовалюты в активах страны увеличилось на 391 биткоин — окружной суд Калифорнии выдал ордер на арест криптовалюты, добытой незаконными методами.

Всего уже за 2021 год власти США изъяли биткоинов на сумму $12,5 миллиона.

По словам Кевина Рука, это самая крупная операция с ноября прошлого года — тогда изъяли 69,370 BTC у маркетплейса Silk Road, специализирующегося на продаже нелегальных и запрещенных товаров в дарк нете.

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Как именно США тратит национальный резерв в криптовалюте – неизвестно. В начале 2020 года Служба федеральных маршалов США потратила примерно $1,7 миллиарда на биткоин-аукционах.

Первый аукцион криптовалюты провели 27 июня 2014 года. Тогда криптоинвестор Тим Драйпер приобрел 29 657 BTC на сумму $18,7 миллиона — сейчас сумма лота составляет примерно $952 миллиона.

Конфискация криптовалюты распространена не только в США. Например, в Германии правительство изъяло биткоины у одного из крупнейших сайтов для распространения пиратских фильмов — окончательная сумма составила более $30 миллионов.

По материалам Na chasi
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