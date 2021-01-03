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Всемирный банк вдвое улучшил прогноз роста украинской экономики

Всемирный банк вдвое улучшил прогноз роста украинской экономики

Аналитики Всемирного банка (ВБ) улучшили прогнозы по развитию экономики Украины на 2021 год. По их расчетам, ВВП страны увеличится в 2021-м до 3%, говорится в январском выпуске “Перспективы глобальной экономики” финучреждения. И это при том, что еще в начале октября 2020-го в ВБ оценивали перспективы восстановления украинской экономики вдвое скромнее – в 1,5%.

Оценка падения украинской экономики в 2020 году в 5,5% сохранена на прежнем уровне. Во Всемирном банке также отметили, что вооруженный конфликт на востоке Украины может отразиться на рынках Европы и Центральной Азии.

“Распад мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, дальнейшее политическое давление в Беларуси, Киргизии, возобновление участия крупнейших экономик региона в конфликтах в Ливии, Сирийской Арабской Республике или Украине может вызвать дополнительные санкции и создать значительное давление на финансовом рынке”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщал, что в I квартале 2021 года спад украинской экономики может составить 3%. При этом за весь следующий год прогнозируется рост ВВП в 4,6%.

По материалам Княжа Лайф Виенна Иншурэнс Груп
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