Всемирный банк вдвое улучшил прогноз роста украинской экономики

Аналитики Всемирного банка (ВБ) улучшили прогнозы по развитию экономики Украины на 2021 год. По их расчетам, ВВП страны увеличится в 2021-м до 3%, говорится в январском выпуске “Перспективы глобальной экономики” финучреждения. И это при том, что еще в начале октября 2020-го в ВБ оценивали перспективы восстановления украинской экономики вдвое скромнее – в 1,5%.

Оценка падения украинской экономики в 2020 году в 5,5% сохранена на прежнем уровне. Во Всемирном банке также отметили, что вооруженный конфликт на востоке Украины может отразиться на рынках Европы и Центральной Азии.

“Распад мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, дальнейшее политическое давление в Беларуси, Киргизии, возобновление участия крупнейших экономик региона в конфликтах в Ливии, Сирийской Арабской Республике или Украине может вызвать дополнительные санкции и создать значительное давление на финансовом рынке”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщал, что в I квартале 2021 года спад украинской экономики может составить 3%. При этом за весь следующий год прогнозируется рост ВВП в 4,6%.