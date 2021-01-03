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Межбанк: день перед Рождеством. Почему подешевел доллар

Межбанк: день перед Рождеством. Почему подешевел доллар

Среда не особо порадовала спекулянтов на межбанке. Они очень рассчитывали на продолжение валютных ралли, которые начались с первого рабочего дня 2021 года. Но несмотря на валютные качели понедельника-вторника – сегодня торги прошли на удивление спокойно. Судя по всему клиенты решили уже отмечать Рождество с самого утра и активность на межбанке была слабой.

При подобной ситуации основной задачей для спекулянтов является поиск и наличие платежеспособного покупателя на валюту, готового в силу разных причин переплачивать, или продавца, готового уступать по курсу. Но сегодня таковых было мало и попытки спекулянтов “разогреть” курс оказались безуспешными. Нацбанку не пришлось выходить на торги – спрос и предложение в целом по дню оказались почти уравновешенными.

В первые два часа сессии клиенты и сами банки были достаточно вялыми и с утренних 28,28/28,30 гривен за доллар лишь к 12 часам котировки чуть выросли до 28,29/28,31 гривен. После этого особого спроса на валюту уже не наблюдалось и курс медленно пошел вниз.

На обед дилеры ушли при уровне 28,27/28,29 гривен, а после обеда предложение на уже пустеющем рынке превышало спрос. Результат – 28,25/28,27 гривен за доллар к 15 часам и 28,24/28,26 к концу сессии.

Нацбанк не выходил на рынок.

Курс доллара на Межбанке – график:

По материалам Finance.UA
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