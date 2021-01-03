Бюджет-2020 перевыполнен по доходам на 1,5%

Доходы государственного бюджета в 2020 году превысили 1,075 трлн грн, что на 15,73 млрд грн, или на 1,5% больше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

При этом в декабре 2020 года доходы госбюджета составили более 130,89 млрд грн, что на 18,64 млрд грн, или на 16,6% выше планового показателя на этот месяц.

В декабря 2020 года доходы госбюджета выросли на 32,26 млрд грн, или на 32,7% против аналогичного месяца 2019 года.

В то же время в 2020 году доходы государственного бюджета были выше по сравнению с показателем 2019 года на 77,33 млрд грн, или на 7,7%.