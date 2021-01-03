Более 1 млн грн: курс Bitcoin обновил исторический максимум

После небольшого падения криптовалюта Bitcoin начала стремительно расти. Сегодня, 6 января, она обновила исторический максимум.
На утро курс составляет: $35 360 или 1 000 428,46 грн.
Предыдущий рекорд от 3 января составил $34,5 тыс.
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