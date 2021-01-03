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Более 1 млн грн: курс Bitcoin обновил исторический максимум

Более 1 млн грн: курс Bitcoin обновил исторический максимум

После небольшого падения криптовалюта Bitcoin начала стремительно расти. Сегодня, 6 января, она обновила исторический максимум.

На утро курс составляет: $35 360 или 1 000 428,46 грн.

Предыдущий рекорд от 3 января составил $34,5 тыс.

Справка Finance.ua:

  • В декабре 2020 стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов Bitcoin.
  • По расчетам экспертов, в 2021 году число Bitcoin достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и криптовалюта продолжит дорожать.
  • И из-за потерянных паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда потеряно от трех до пяти миллионов Bitcoin.
По материалам Газета по-Украински
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