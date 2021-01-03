Посчитали, какой транзит газа в Европу по украинской ГТС был в 2020 году

В 2020 году Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) протранзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+12% по сравнению с 2019 годом).
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе ООО “Оператор ГТС Украины”.
Как там отмечают, ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.
Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021 и 2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром рассчитается за весь объем заказанных мощностей согласно условиям контракта.
Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказанных через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы.
В западном направлении было протранзитировано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу – 3,8 млрд куб. м, Словакию – 38,5 млрд куб. м, Венгрию – 9,6 млрд куб. м.
В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м— в Румынию и 3,0 млрд куб. м — в Молдову.
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Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составила 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше, чем в 2019 году и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016−18 годах.
Всего за 2020 год импорт из Словакии составил 10,2 млрд куб. м (+11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – почти 4,2 млрд куб. м (+14%), из Польши – почти 1,5 млрд куб. м (+3%). В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45%.
С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме “таможенный склад” было направлено 10,1 млрд куб. м импортированных объемов. Из них 60% (или 6,1 млрд куб. м) поступили в режиме “shorthaul – таможенный склад” и 40% (4,0 млрд куб. м) в режиме “граница – таможенный склад”. В ноябре началась фаза активного отбора газа с таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС (0,3 млрд куб. об).
Всего за период января-декабря транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компании и 30 иностранных. А услугами short-haul и “таможенный склад” воспользовались более полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.
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