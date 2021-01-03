Межбанк: курс будет лихорадить и в среду

Несмотря на новогодние каникулы у многих украинских компаний, а также предстоящие четыре рождественских выходных дня – среда снова не будет спокойным днем на валютном рынке и курс продолжит лихорадить. Причин несколько:
Как и вчера – мы не исключаем, что Нацбанку придется снова выходить на торги с соответствующей ситуации интервенцией, чтобы сбить новые спекулятивные атаки на гривну. По нашим расчетам объем операций на торгах 6 января составит до $165 млн при совершении до 430-470 сделок.
Котировки межбанка, по прогнозу Finance.ua в среду будут в пределах:
доллар — коридор 28,20- 28,45 грн;
евро — коридор 34,60 — 35,15 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 28,10 – 28,55 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — от 20 до 30 коп.
Евро: в банках коридор 34,40 – 35,15 грн при спреде до 25−45 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 34,40 — 34,95 грн при спреде до 25-30 коп.
Курс доллара на Межбанке – график:
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