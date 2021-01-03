Межбанк: курс будет лихорадить и в среду

Несмотря на новогодние каникулы у многих украинских компаний, а также предстоящие четыре рождественских выходных дня – среда снова не будет спокойным днем на валютном рынке и курс продолжит лихорадить. Причин несколько:

Валютные качели в первые два рабочих дня года. Рост доллара 4-го января на межбанке сразу до 28,43/28,45 гривен, а затем его резкое падение до уровней 28,24/28,26 гривен 5-го числа – заставляет потенциальных покупателей и продавцов валюты нервничать и закрывать оперативно свои сделки. Валютные ралли реальному сектору не интересны и опасны, а на руку только спекулянтам. Это сегодня простимулирует выход многих компаний реального сектора на торги для закрытия своих текущих операций и минимизации валютных рисков.

Расчеты по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ . Было продано облигаций на достаточно большую сумму 8,7 млрд гривен и сегодня эти средства должны поступить в бюджет. Такие объемы расчетов покупателей бумаг с государством отразятся на поведении ресурсного и валютного рынка и сработают в пользу нацвалюты на межбанке.

Рождественские праздники. В первой половине сессии клиенты-покупатели будут активно закрывать свои сделки, чтобы успеть еще и проплатиться в валюте перед 4-х дневными выходными. После обеда на межбанке активность начнет быстро снижаться и останутся в основном только банки и спекулянты. Банкам нужно подготовится к длительным выходным в части выполнения ими нормативов валютной позиции, а спекулянты будут пытаться максимально “разогреть” курс в течении дня в нужную им сторону. Это приведет к раскачиванию котировок на мелких сделках, что очень активно используют банки- спекулянты в подобных ситуациях. Удавшиеся валютные качели предыдущих двух дней будут провоцировать их на новые попытки сыграть на курсовых страхах бизнеса.

Как и вчера – мы не исключаем, что Нацбанку придется снова выходить на торги с соответствующей ситуации интервенцией, чтобы сбить новые спекулятивные атаки на гривну. По нашим расчетам объем операций на торгах 6 января составит до $165 млн при совершении до 430-470 сделок.

Активно будут зарабатывать финансисты и на евро. Евровалюта вчера вечером уверенно пробила порог в 1,23 доллара на международных рынках и на момент написания статьи уже стоит порядка 1,2336 доллара. Ралли по паре евро/доллар будут немедленно отражаться на котировках евровалюты и относительно гривны.

Котировки межбанка, по прогнозу Finance.ua в среду будут в пределах:

доллар — коридор 28,20- 28,45 грн;

евро — коридор 34,60 — 35,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,10 – 28,55 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — от 20 до 30 коп.

Евро: в банках коридор 34,40 – 35,15 грн при спреде до 25−45 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 34,40 — 34,95 грн при спреде до 25-30 коп.

Курс доллара на Межбанке – график:

