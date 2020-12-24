За год водителям насчитали более 137 млн грн платы за перегрузку транспорта

По итогам 2020 года было проверено 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн грн платы за перегруз.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
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“По итогам прошлого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 700 тысяч транспортных средств, составлено более 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн грн платы за перегруз”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в разрезе регионов по итогам года больше всего платы за проезд было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.
“Сейчас Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект № 3743, которым предусмотрен отказ от платы за проезд и перевод ответственности за нарушение габаритно-весовых норм в плоскость КУоАП. Это позволит упростить процедуру взыскания и увеличить процент уплаченных штрафов”, — отметил глава Укртрансбезопасности Егор Прокопчук.
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