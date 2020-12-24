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За год водителям насчитали более 137 млн грн платы за перегрузку транспорта

За год водителям насчитали более 137 млн грн платы за перегрузку транспорта

По итогам 2020 года было проверено 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн грн платы за перегруз.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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“По итогам прошлого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 700 тысяч транспортных средств, составлено более 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн грн платы за перегруз”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе регионов по итогам года больше всего платы за проезд было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.

“Сейчас Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект № 3743, которым предусмотрен отказ от платы за проезд и перевод ответственности за нарушение габаритно-весовых норм в плоскость КУоАП. Это позволит упростить процедуру взыскания и увеличить процент уплаченных штрафов”, — отметил глава Укртрансбезопасности Егор Прокопчук.

По материалам УНН
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