Е-больничные, "кабинет пациента": Минздрав планирует реализовать в этом году более 30 цифровых проектов

Министерство здравоохранения планирует в этом году реализовать более 30 цифровых проектов, среди которых электронный кабинет пациента и электронные больничные.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“Наши планы на этот год являются достаточно амбициозными. Прежде всего, Минздраву совместно с Минцифры, а также с подконтрольными нам органами, такими как НСЗУ и ГП “Электронное здоровье” и другими партнерами будем продолжать развивать и расширять функциональность электронной системы здравоохранения. Нами была выработана так называемая дорожная карта, что мы планируем делать. Согласно которой на этот год запланировано более 30 цифровых проектов, которые мы хотим реализовать в 2021 году. Почему мы уверены, что можем это сделать? Потому что весь прошлый год мы как раз работали над подготовкой реализации этих проектов… Прежде всего мы хотим ввести электронный кабинет пациента, который позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, предоставлять декларации онлайн, предоставлять доступ к собственным данным”, – рассказал Степанов.

По его словам, в кабинете пациента будет собрана вся информация о человеке.

“Следующее – это медицинские заключения. Мы продолжаем развивать медицинские заключения. Прежде всего – это электронные больничные. Мы хотим полностью избавиться в 2021 году от любого оформления бумажных больничных, чтобы это было в электронном виде… Следующее – это план лечения. Это такой модуль, который поможет врачу сделать все необходимые назначения и облегчит контроль над их выполнением… Электронные рецепты прежде всего мы вводим в этом году на инсулин, наркотические средства, а затем постепенно на другие рецептурные препараты”, – сказал министр.

Кроме того, Степанов отметил, что есть планы по обеспечению интеграции электронной системы Минздрава с другими государственными системами и реестрами, которые действуют в стране.