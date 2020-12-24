Украина за год увеличила долг более чем на 100 млрд гривен

Заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2020 год составили 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период. При этом платежи по погашению государственного долга за 2020 год составили 385,5 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию – 119,6 млрд грн (88,0% плана).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Таким образом, заимствования в 2021 году на 116,4 млрд грн превысили погашения и обслуживание (505,1 млрд грн).
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По данным Минфина, за 2020 год общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд гривен.
Всего государственные внутренние заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн (94,6% от плана), в том числе:
Из внешних источников за этот период привлечено 232,3 млрд грн (92,4% от плана), в том числе:
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